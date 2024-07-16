НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

★ NEXT WAR ★ Военные новости

2 подписчика

На руку Макрону: в победившей на недавних выборах во Франции коалиции левых сил наметился раскол

На руку Макрону: в победившей на недавних выборах во Франции коалиции левых сил наметился раскол

В левой коалиции «Новый народный фронт» (NFP), которая получила большинство мест в парламенте по результатам внеочередных выборов во Франции, наметился раскол после того, как ее ведущая партия «Непокоренная Франция» (LFI) приостановила переговоры с другими силами из-за неспособности согласовать кандидатуру премьер-министра, пишет издание The Guardian.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх