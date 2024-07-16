На руку Макрону: в победившей на недавних выборах во Франции коалиции левых сил наметился раскол

В левой коалиции «Новый народный фронт» (NFP), которая получила большинство мест в парламенте по результатам внеочередных выборов во Франции, наметился раскол после того, как ее ведущая партия «Непокоренная Франция» (LFI) приостановила переговоры с другими силами из-за неспособности согласовать кандидатуру премьер-министра, пишет издание The Guardian.