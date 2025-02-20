Замглавы института при «Роскосмосе» попался на взятке

Заместителя руководителя Центрального научно-исследовательского института машиностроения» (АО ЦНИИмаш), который является головным научно-исследовательским институтом Госкорпорации «Роскосмос», Ивана Юдакова, обвиняют в мошенничестве.
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