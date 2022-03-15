Президент «Динамо» об участии легионеров во 2-м раунде плей-офф: «Будем говорить, у них разные настроения»

«Динамо» обсудит с легионерами их участие во 2-м раунде Кубка Гагарина. «Мы будем с ними проговаривать, у них разные настроения.

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