Ростех
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Ростех

149 подписчиков

Партнерская компания Ростеха познакомила Владимира Путина с серийными коботами для промышленности

Партнерская компания Ростеха познакомила Владимира Путина с серийными коботами для промышленности

Фото: Кирилл Зыков, РИА «Новости» / Пресс-служба Президента РФ Компания «РОБОПРО», технологический партнер Госкорпорации Ростех, представила линейку серийных коллаборативных роботов DOKA РОБОТС на выставке конкурса «Знай наших» в Нижнем Новгороде.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым