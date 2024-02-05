В Харькове из-за военной формы солдата ВСУ выгнали из ресторана напрочь

В Харькове произошел скандал, который получил широкий резонанс. Сотрудники одного из местных ресторанов выгнали бойца Вооруженных Сил Украины (ВСУ) Вадима Мохова из заведения, объяснив это тем, что посетителей раздражает военная форма.