Путин назвал систему школьного образования в Москве эталоном для других регионов

Московскую систему школьного образования можно считать ориентиром для остальных субъектов страны. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал во время пленарного заседания Восточного экономического форума.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Собянин отказался...
- Более 105 тысяч о...
- Волонтеры движени...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым