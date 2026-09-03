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МОСИНФОРМ

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Путин назвал систему школьного образования в Москве эталоном для других регионов

Путин назвал систему школьного образования в Москве эталоном для других регионов

Московскую систему школьного образования можно считать ориентиром для остальных субъектов страны. Такое мнение президент РФ Владимир Путин высказал во время пленарного заседания Восточного экономического форума.

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