Российский зенитчик при помощи стрелкового оружия сбил более 20 дронов ВСУ

Военный пользовался только автоматом Калашникова Военнослужащий зенитного дивизиона 35-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр» Дмитрий Сухушин сообщил РИА Новости, что в ходе специальной военной операции лично поразил более 20 воздушных целей, используя при этом лишь автомат Калашникова.