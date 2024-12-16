Российский зенитчик при помощи стрелкового оружия сбил более 20 дронов ВСУ

Военный пользовался только автоматом Калашникова Военнослужащий зенитного дивизиона 35-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады группировки «Центр» Дмитрий Сухушин сообщил РИА Новости, что в ходе специальной военной операции лично поразил более 20 воздушных целей, используя при этом лишь автомат Калашникова.
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