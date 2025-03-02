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Стармер: "Усилим помощь немедленно, включая самолеты в воздухе и корабли на море"

Стармер: "Усилим помощь немедленно, включая самолеты в воздухе и корабли на море"

Британия, Франция и Украина разработают некий «план остановки войны», который потом будут координировать с США, но не позволят Москве ставить свои условия.

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Комментарии
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Геннадий Хрипунов
Надо все железнодорожные и автомобильные мосты на территории украины с кем граничат фашисты , а также морские и речные порты, и как только они опять будут восстанавливать объекты надо наносить обстрел не щадя фашистских рабочих.
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5 час.
АХ
Александр Харченко
А где старпер возьмет те корабли и самолеты
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3 час.
Андрей Соловьев
Мелкобритт стармер официально заявил, что он хочет совершить тяжелое уголовное преступление. Возьмём на заметку в качестве доказательства для стороны обвинения гейропы в поддержке нацистского режима зелебобы.
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1 час.
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