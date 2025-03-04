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Россиянам рассказали, как мошенники могут обойти самозапрет на кредиты

Россиянам рассказали, как мошенники могут обойти самозапрет на кредиты

Обмануть человека можно разными способами, но все попытки будут сводиться к получению кода Мошенники с помощью различных хитростей могут попытаться обойти самозапрет на кредиты и займы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.

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