Россиянам рассказали, как мошенники могут обойти самозапрет на кредиты

Обмануть человека можно разными способами, но все попытки будут сводиться к получению кода Мошенники с помощью различных хитростей могут попытаться обойти самозапрет на кредиты и займы, сообщает РИА Новости со ссылкой на экспертов.
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