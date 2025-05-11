Гора вкусных котлет из 200 граммов фарша. Спасительный рецепт на трудные времена

Котлеты — классическое блюдо, прочно укоренившееся в кулинарных традициях многих стран. Они представляют собой сформированные порции фарша, чаще всего мясного, с добавлением лука, специй и связующих компонентов — например, хлеба, картофеля или яиц.
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