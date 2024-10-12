Петер Стормаре, сыгравший доктора Хилла в Until Dawn, намекает на сиквел Как стал...

Петер Стормаре, сыгравший доктора Хилла в Until Dawn, намекает на сиквелКак стало известно, актер Петер Стормаре, который исполнил роль доктора Хилла в оригинальной Until Dawn и недавнем переиздании игры, в своих соцсетях намекнул на то, что сиквел действительно находится в разработке.