Результаты выборов в Саксонии-Анхальт показывают запрос жителей Германии на изменения во внутренней и внешней политике, заявил Донецкому агентству новостей востоковед, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Президентской академии (РАНХиГС) Даниил Шульга.
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