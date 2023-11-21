Азаров: На Майдане 2013 года были депутаты, пользовавшиеся неприкосновенностью

Во время Евромайдана в 2013–2014 годах в протестах участвовали нардепы, пользовавшиеся своей неприкосновенностью — власти не могли остановить их деятельность, а все попытки оказать на них давление были пресечены Западом.
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