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Эндокринолог Мокрышева назвала срок остановки веса при похудении

Эндокринолог Мокрышева назвала срок остановки веса при похудении

Вес при похудении может перестать снижаться на период от месяца до года. Директор НМИЦ эндокринологии Минздрава Наталья Мокрышева назвала это этапом метаболической стабилизации организма, сообщает ТАСС .

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