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Калужские новости

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За самый дорогой дом в Калужской области продавец просит 200 миллионов

За самый дорогой дом в Калужской области продавец просит 200 миллионов

На популярном сайте недвижимости нашли самый дорогой частный дом региона, из выставленных на продажуИз выставленных на продажу на популярном сайте Авито частных домов в Калужской области самый дорогой стоит 200 миллионов рублей.

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