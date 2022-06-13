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Свекровь с ребенком на руках

Свекровь с ребенком на руках

— Свадьба у нас, конечно, уникальная в своем роде была! – рассказывает двадцативосьмилетняя Яна. – С беременной свекровью, представляешь? Да, вот такая она у нас внезапная дама, решила родить в свои без малого сорок семь! Мои родственники, которые на свадьбу пришли, конечно, сильно удивлены были, не все ведь заранее знали об ее интересном положении…Она потом обижалась еще, что за ее спиной гости шушукались, явно ее обсуждали.

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