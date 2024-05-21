Политика как он...
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Политика как она есть

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"Цепочка запущена. Недостроя столько!.." Генерал Гурулев намекает на новые аресты в МО

"Цепочка запущена. Недостроя столько!.." Генерал Гурулев намекает на новые аресты в МО

Генерал Андрей Гурулев прокомментировал последние громкие события в Минобороны.

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Комментарии
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demyr150648
Сын вора будет вором, а прокурора прокурором! Протекционизм в армии - неизбывная, но и далеко не всегда вредная вещь, но это только когда по  заслугам  протекция. Надо же и искать и толкать таланты! Они есть и их достаточно: открывайте для них двери соцлифта. Но грустные реалии рождают Паш -мерседессов, табуреткиных, ивановых, строителей и всех, кроме тех, кто знает как надо добиваться победы. Вот это наш либерастический протекционизм: личная преданность, жажда денег  и неприкосновенности, а дело, ну, знаете...да и ... с ним. Ямщик знает, он куда-нибудь довезет.
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22 час.
Георгий Корнев
К вопросу о коррупции. Коррупция это не только взятки, но и&quot;ты мне -я тебе&quot;. Помню в в детстве засматривался фильмом &quot;Адъютант его превосходительства&quot;. Именно адъютант,  в чине капитана, но ни как пресс-секретарь в чине генерала. Есть в МО Начальник управления пресслужбы и информации, и хватит. А то  Китаева от одного генерала к другому. Появилась на горизонте помоложе, сразу списали из МО этого &quot;ценного&quot; специалиста. Интересно её лишили гражданского чина действительного государственного советника, или так с ним дальше по жизни? Что это если не коррупция?
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21 час.
Валентина Ефрейторова
Всегда возникает один вопрос. Никто в гости к ним не ходил? Никто не видел как живет? А где прокуратура военная, где служба собственной безопасности? Ответ напрашивается один- сами такие. Как они до сих пор на своих местах?
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21 час.

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