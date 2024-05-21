"Цепочка запущена. Недостроя столько!.." Генерал Гурулев намекает на новые аресты в МО

d demyr150648 Сын вора будет вором, а прокурора прокурором! Протекционизм в армии - неизбывная, но и далеко не всегда вредная вещь, но это только когда по заслугам протекция. Надо же и искать и толкать таланты! Они есть и их достаточно: открывайте для них двери соцлифта. Но грустные реалии рождают Паш -мерседессов, табуреткиных, ивановых, строителей и всех, кроме тех, кто знает как надо добиваться победы. Вот это наш либерастический протекционизм: личная преданность, жажда денег и неприкосновенности, а дело, ну, знаете...да и ... с ним. Ямщик знает, он куда-нибудь довезет.

Георгий Корнев К вопросу о коррупции. Коррупция это не только взятки, но и"ты мне -я тебе". Помню в в детстве засматривался фильмом "Адъютант его превосходительства". Именно адъютант, в чине капитана, но ни как пресс-секретарь в чине генерала. Есть в МО Начальник управления пресслужбы и информации, и хватит. А то Китаева от одного генерала к другому. Появилась на горизонте помоложе, сразу списали из МО этого "ценного" специалиста. Интересно её лишили гражданского чина действительного государственного советника, или так с ним дальше по жизни? Что это если не коррупция?