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ТАСС

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Пушилин: депутаты от ДНР после выборов будут отстаивать интересы жителей республики в ГД

Пушилин: депутаты от ДНР после выборов будут отстаивать интересы жителей республики в ГД

ДОНЕЦК, 20 сентября. /ТАСС/. Представители Донецкой Народной Республики после выборов депутатов Государственной думы будут отстаивать интересы жителей республики в российском парламенте.

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