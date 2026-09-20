Пушилин: депутаты от ДНР после выборов будут отстаивать интересы жителей республики в ГД

ДОНЕЦК, 20 сентября. /ТАСС/. Представители Донецкой Народной Республики после выборов депутатов Государственной думы будут отстаивать интересы жителей республики в российском парламенте.
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