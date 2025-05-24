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Мода и Шоу-бизнес

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Уехавший за рубеж Алексей Панин* взмолился о прощении: Готовы дать второй шанс

Уехавший за рубеж Алексей Панин* взмолился о прощении: Готовы дать второй шанс

20 мая 5760 1 мин Алексей Панин*. Фото: YouTube / @sobchak Актер Алексей Панин, чья публичная жизнь всегда была полна скандалов и неожиданных поворотов, даже после переезда за рубеж, не перестает удивлять публику.

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Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
ПШЕЛ ОН ВОН, ПСЯ КРЭВ!!  Панин безответственный человек. Мало того, что ничего не имея, сам умотал &quot;за тот рубеж&quot;, так еще и  несовершеннолетнюю дочь туда попер. И что сейчас с девочкой, страшно даже представить, имея такого отца..   ЕСТЬ ВИДЕО ГДЕ ПАНИН С СОБАКОЙ СНОШАЕТСЯ!!  И это его простить?!! И дать ему второй шанс&quot;? К ЧЕМУ ШАНС?!!   Собаки и &quot;за рубежом&quot; есть... Хоть сто шансов ему там!!   Чокнутый какой-то... Просто его заманить нужно, отобрать девочку у него, а самого выпнуть &quot;за тот рубеж&quot;. Ребенка жаль...  Наверняка  изуродовал. ЧТО  и кому он может дать хорошего?!!
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6 час.
Sergio Myn
Какой он Мужик!!? ...
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4 час.
Наталья Гончарова
для чего нам эти растлившие сами себя полудурки из дурдома??? Все эти хаматовы, панины, пугалкины и прочий сброд. Всех кто так любит эту &quot;гейлиту&quot; может отправляться к ним и целовать их в любые места. Нашему подрастающему поколению нужны другие примеры для подражания!!
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3 час.
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