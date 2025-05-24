Уехавший за рубеж Алексей Панин* взмолился о прощении: Готовы дать второй шанс

Vladimir Lioubimcev

ПШЕЛ ОН ВОН, ПСЯ КРЭВ!! Панин безответственный человек. Мало того, что ничего не имея, сам умотал "за тот рубеж", так еще и несовершеннолетнюю дочь туда попер. И что сейчас с девочкой, страшно даже представить, имея такого отца.. ЕСТЬ ВИДЕО ГДЕ ПАНИН С СОБАКОЙ СНОШАЕТСЯ!! И это его простить?!! И дать ему второй шанс"? К ЧЕМУ ШАНС?!! Собаки и "за рубежом" есть... Хоть сто шансов ему там!! Чокнутый какой-то... Просто его заманить нужно, отобрать девочку у него, а самого выпнуть "за тот рубеж". Ребенка жаль... Наверняка изуродовал. ЧТО и кому он может дать хорошего?!!