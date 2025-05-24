20 мая 5760 1 мин Алексей Панин*. Фото: YouTube / @sobchak Актер Алексей Панин, чья публичная жизнь всегда была полна скандалов и неожиданных поворотов, даже после переезда за рубеж, не перестает удивлять публику.
Уехавший за рубеж Алексей Панин* взмолился о прощении: Готовы дать второй шанс
Комментарии
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Vladimir Lioubimcev
ПШЕЛ ОН ВОН, ПСЯ КРЭВ!! Панин безответственный человек. Мало того, что ничего не имея, сам умотал "за тот рубеж", так еще и несовершеннолетнюю дочь туда попер. И что сейчас с девочкой, страшно даже представить, имея такого отца.. ЕСТЬ ВИДЕО ГДЕ ПАНИН С СОБАКОЙ СНОШАЕТСЯ!! И это его простить?!! И дать ему второй шанс"? К ЧЕМУ ШАНС?!! Собаки и "за рубежом" есть... Хоть сто шансов ему там!! Чокнутый какой-то... Просто его заманить нужно, отобрать девочку у него, а самого выпнуть "за тот рубеж". Ребенка жаль... Наверняка изуродовал. ЧТО и кому он может дать хорошего?!!
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6 час.
Sergio Myn
Какой он Мужик!!? ...
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4 час.
Наталья Гончарова
для чего нам эти растлившие сами себя полудурки из дурдома??? Все эти хаматовы, панины, пугалкины и прочий сброд. Всех кто так любит эту "гейлиту" может отправляться к ним и целовать их в любые места. Нашему подрастающему поколению нужны другие примеры для подражания!!
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3 час.
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