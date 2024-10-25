«Гадят мне в душу»: Шаляпину не нравится, как работают коммунальщики

Анатолий Какаулин

Придурок, сам ты что можешь делать, ни петь , ни рисовать, а туда же ваще благородие.Ты хоть сам то можешь на горшок сходить и убрать за собой? Всякий раз когда видишь эти дебильные посты, аж плевать хочется. Из князи в грязи и сразу появляется это чванство, откуда у вас такое. Сам ничего из себя не значит, а высокомерие уже с избытком.