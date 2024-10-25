Пятый канал
ГлавнаяНОВОСТИЛОНГРИДЫЛАЙФХАКИИНТЕРВЬЮПРО ИГРЫ
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Пятый канал

31 671 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • олеся попкова
    уничтожать  надо всю эту черножопую шелупоньНе хотел платить ...
  • Леонид Никулин
    лучше бы он ей мозги подарил ..«Любовь не знает ...
  • Виктор Попов
    Уважаемые!  Если НЕ Прекратится БЕСПРЕДЕЛ с Уничтожением Тайги, то Прогноз Автора ВОПЛОТИТСЯ в Реальность!!!«И тайга станет л...

«Гадят мне в душу»: Шаляпину не нравится, как работают коммунальщики

«Гадят мне в душу»: Шаляпину не нравится, как работают коммунальщики

Певец Прохор Шаляпин возмущен шумной уборкой листьев с тротуаров. Музыкант высказался в видео, которое он выложил на своей странице в социальной сети.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Анатолий Какаулин
Придурок, сам ты что можешь делать, ни петь , ни рисовать, а туда же ваще благородие.Ты хоть сам то можешь на горшок сходить и убрать за собой? Всякий раз когда видишь эти дебильные посты, аж плевать хочется. Из князи в грязи и сразу появляется это чванство, откуда у вас такое. Сам ничего из себя не значит, а высокомерие уже с избытком.
Ответить
19 час.

Картина дня

наверх