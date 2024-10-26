Умер культовый российский режиссер Игорь Москвитин! С его творениями знаком каждый в нашей стране. На 72-м году жизни скончался знаменитый российский режиссер Игорь Москвитин, известный своими работами в отечественном кинематографе.
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