БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 355 подписчиков

Раскрываю, по просьбе Зеленского, термин «неядерный стратегический пакет сдерживания»

Раскрываю, по просьбе Зеленского, термин «неядерный стратегический пакет сдерживания»

Нравятся мне мечтатели. Читаешь мнения и комментарии таких мечтателей и понимаешь, как много у нас тех, кто «за всё хорошее против всего плохого».

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