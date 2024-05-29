Суд по иску «Русхимальянса» взыскал с Deutsche Bank 238,6 миллиона евро

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал с немецкого Deutsche Bank более 238,6 миллиона евро (примерно 23 миллиарда рублей) по иску ООО «Русхимальянс», совместного предприятия «Газпрома» и «Русгаздобычи».
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