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Суд по иску «Русхимальянса» взыскал с Deutsche Bank 238,6 миллиона евро

Суд по иску «Русхимальянса» взыскал с Deutsche Bank 238,6 миллиона евро

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области взыскал с немецкого Deutsche Bank более 238,6 миллиона евро (примерно 23 миллиарда рублей) по иску ООО «Русхимальянс», совместного предприятия «Газпрома» и «Русгаздобычи».

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