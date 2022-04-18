В ПФР сделали очень важное заявления для россиян со стажем более 30 лет

В ПФР сделали очень важное заявления для россиян со стажем более 30 лет

В Пенсионном фонде России (ПФР) сделали очень важное заявление для россиян, которые имеют трудовой стаж более 30 лет.

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