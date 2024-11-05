Дору Петруци - о том, как тема «Русские идут» изменила исход выборов

Кампания Майи Санду во втором туре выборов была основана почти исключительно на страхе перед российским влиянием, считает Дору Петруци, генеральный директор кишиневской компании IMAS, занимающейся социологическими исследованиями и изысканиями.
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