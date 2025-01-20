Китайцы создали нейросеть, которая превзошла мыслящую OpenAI o1 в важных тестах ...

Китайцы создали нейросеть, которая превзошла мыслящую OpenAI o1 в важных тестахКитайская лаборатория искусственного интеллекта (ИИ) DeepSeek представила открытую версию своей модели искусственного интеллекта R1 со способностью к рассуждению, которая, по заявлению разработчиков, превосходит ИИ-модель o1 от компании OpenAI в некоторых бенчмарках по ряду ключевых показателей.