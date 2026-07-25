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КМЗ запустил производство всепогодных генераторов для связи

КМЗ запустил производство всепогодных генераторов для связи

Военно-промышленный холдинг «Кингисеппский машиностроительный завод» (КМЗ) приступил к изготовлению партии автономных дизель-генераторных установок мощностью 15 и 20 кВт для крупного предприятия в сфере телекоммуникаций и программно-аппаратных комплексов.

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