Артисты театра ВВО выступили на фестивале "Театральный десант – Восток 2022"

С 17 по 20 августа в столице Приамурья по инициативе департамента культуры Министерства обороны РФ и правительства Хабаровского края прошел фестиваль военных театров "Театральный десант — Восток 2022".
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