Сегодня электричество планово отключают только в одной Астрахани

Полное возобновление подачи электроэнергии запланировано на 18:00. В понедельник, 9 июня, плановые отключения электричества коснутся 249 улиц и переулков всех районов РЭС Астрахани: Самое короткое отключение продлится 5 часов, самое длительное – 9 часов.
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