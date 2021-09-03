Страна одна. Народ один. А результаты разные. Я думаю, что проблема в руководстве

Любопытно, однакоПолитикаСтрана одна. Народ один. А результаты разные. Я думаю, что проблема в руководстве Василий Романенко В 1917 году в результате Социалистической революции к власти в России пришли большевики.Вернуться к статье196НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСеменков АлександрПравильно думаешь, автор!!!KSKost ShА не надо было в 91-м голосовать за Единую Россию. Вон Явлинский за 500 дней собирался для КПСС коммунизм построить - не дали, проголосовали за Путина.Ваша СветлостьА в 91-м была уже "Единая Россия"?:))) А когда Вы узнали про Путина? Что курите в это время суток?:)))KSKost ShВаша Светлость, я просто слегка, как теперь говорят, троллю автора. Просто вся текущая "накачка" начинается с того, что Темнейший принял страну с миллионами "работающих рабочих", а сейчас в "разрушающейся России" сплошь неработающие безработные. Вот и автор упомянул 91-й. За вчера и сегодня это уже восьмая статья с подобным посылом, хотя, подписка у меня не такая уж и большая. Просто, видимо, нет не методичка новая вышла, но, откуда-то ведь этот массовый выхлоп начался? И, да! Кофемашина на работе сломалась и я в это время суток курю чай в жидком виде. Рекомендую. Только не пакетики. P. S. Ник и аватарка у вас забавные, слегка позавидовал )))Ваша СветлостьНик и морда на аватарке принадлежит моей котейке, всёж голубых кровей, родословная как у Бурбонов.:))), медальки, голограммки, а особо одаренные меня клеймят, обвиняют, бл..., в снобизме.:)) А я-то что, я тут давно гуляю.:))), сам по себе...VBvladimir bedarevЕщё плохо грамоту разумеем, хотя и имеем высшее образование. Я это понял, когда БОМЖ пропил мой Диплом. Гордыни много было из-за высшего образования. Так Высшие Силы меня кое чему научили.ВШВладимир Шевченко"Белые пришли грабют,красные пришли грабют,ну куда крестьянину деваться?"(из к-н "Чапаев") Безусловно всё дело в руководстве: в большом и малом,в высоком и на низах. Сейчас живём во временном отрезке непорядочных (захвативших власть в 90-х),которых воспитали мы (Советский народ). Если так сказать, - Большая семья.Воспитали "выродков",не ожидавши. Большой семьёй жить конечно лучше, - это факт! Путин В.В. не зря говорит о важности семьи. Извлечь уроки необходимо: в воспитании поколений. Но голосовать за ЕР не следует(духом "выродков" слишком по-пахивает)Евгений НатесовА ничего, что именно при этой власти мы стали жить так богато, как никогда раньше не жили?...ИИринаИ с чего это при вашей тупой ,никчемной ,паразитической ,преступной антисоветско-русофобской клике ,захватившей РСФСР ,российский народ стал жить лучше ,чем в СССР ? Вы угробили ВСЕ отрасли России ,доказали ,что вы не способны зарабатывать деньги для страны и народа . Вы просто тупо выкачиваете природные ресурсы ,продаете их ,и на эти деньги скупаете импорт .ВШВладимир ШевченкоКто это "МЫ"ГусЕнаНу не вы, хохлы, и не Наша Эхинококность, конечно, а россияне.Ваша СветлостьЖека Отсосов - человек, человечище, умище необъятное, только вот биполярное расстройство у него на фоне дружбы с Альцгеймером, он как Жо Байден, идийот с манией величия и раздвоением личности...ГусЕнаТы своему Зе левинскому иди рассказывай. Ну и Вашей Эхинококости:)))Yyukoshack2014Мы нет,не лучше,а ВОРЫ ДА!!!Александр КловоА как правителей поменять? Они, небось, уже и протоколы подготовили....VSVladimir SimkinСтатья однобокая, а, следовательно, лживая. Электрификация всей страны была достигнута довольно быстро. Советская власть была в наличии. ГДЕ КОММУНИЗМ???ИИринаКоммунизм у коммунистов -это такая же "мифическая идеология ", как демократия ,права человека ,свобода слова -у врагов коммунистов . Ничего этого никогда не было и не будет .Евгений НатесовВаша Светлость трусливая пиндоскаяшлюшка, подленькая мразь и быдлятина которая спряталась за ЧС и гадит на Россию потихоньку...ГусЕнаУ него в мозгах кошачьи глисты от помоечного кота:)) Женя, как ты насолил быдлу антирусскому:)))Комментировать
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