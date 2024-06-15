Посольство РФ в Британии озвучило цель новых санкций против России

Великобритания ввела новые санкции против России, чтобы попытаться создать себе временные конкурентные преимущества с помощью искажения нормальных международных торгово-экономических отношений, сообщило российское посольство в Лондоне.
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