Как с гуся вода, или Почему FIA простила Антонелли четыре нарушения?

LAT Images / MercedesЧетыре нарушения границ трассы за одну гонку. этого обычно этого более чем достаточно, чтобы получить пятисекундный штраф.
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