Туман стал причиной задержек утренних рейсов в аэропорту Томска

Томск, 23 мая. Прилет и вылет самолетов в томском аэропорту задерживают из-за сильного тумана. Онлайн-табло аэропорта в Томске сообщает, что утреннее рейсы из Москвы и полуденный самолет из Улан-Удэ задерживаются из-за тумана над областным центром.