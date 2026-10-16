Пользователи соцсети X резко отреагировали на призыв главы евродипломатии Каи Каллас давить на Россию.
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Может уже кто нибудь из мужиков в ЕС прижмет ее саму и отим..... или там уже и мужиков не осталось.