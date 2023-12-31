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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Мирра Андреева: «У меня было недостаточно времени на подготовку к сезону, но все нормально. Возможно, в следующий раз проведу более длинную предсезонку»

Андреева выиграла 6:2, 6:3. «Если честно, я очень, очень нервничала перед этим матчем, потому что давно знаю Диану.

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