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Талалуев о шуточной песне на мотив Hallelujah в его честь: «Меня стали заваливать этим видео и спрашивать: «Ты видел?». В «Спартаке» тоже отнеслись с юмором»

Талалуев о шуточной песне на мотив Hallelujah в его честь: «Меня стали заваливать этим видео и спрашивать: «Ты видел?». В «Спартаке» тоже отнеслись с юмором»

26-летний форвард перешел в «Амур» из «Спартака» в это межсезонье. – В Хабаровске, после обмена, ты подписал первый в карьере односторонний контракт и, тем более, на три года.

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