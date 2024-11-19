Здравствуй, перестройка в США «Перезагрузка» СШАСША – единственная сверхдержава, оставшаяся после развала Советского Союза.
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Здравствуй, перестройка в США «Перезагрузка» СШАСША – единственная сверхдержава, оставшаяся после развала Советского Союза.
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