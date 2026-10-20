Мали: 18-19 октября 115 мирных жителей и ополченцев Движения за спасение Азавада (MSA) были убиты боевиками Исламского государства Сахель (ISSP) в Менаке и ее окрестностях, включая Тинабау, Эсайляль, Арзоли, Тассараст и Тагадаят.