Мали: 18-19 октября 115 мирных жителей и ополченцев Движения за спасение Азавада (MSA) были убиты боевиками Исламского государства Сахель (ISSP) в Менаке и ее окрестностях, включая Тинабау, Эсайляль, Арзоли, Тассараст и Тагадаят.
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