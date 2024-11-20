«Мы очень близки к гибели»: Карлсон раскритиковал решение Байдена по ATACMS

ВАШИНГТОН, 20 ноября, ФедералПресс. Американский журналист Такер Карлсон предупредил сограждан о смертельной опасности, которая грозит им после решения Белого дома разрешить Украине наносить удары вглубь России.
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