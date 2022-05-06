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Шизофренический цирк абсурда: Главную русофобскую газету Британии финансируют из России

Шизофренический цирк абсурда: Главную русофобскую газету Британии финансируют из России

Недавно британское издание The Independent ("Независимое") опубликовало примечательную статью, которая начинается так: Нападение с применением кассетных бомб на железнодорожную станцию, в результате которого погибло более 30 беженцев; 130 мирных жителей содержались в зловонном подвале, где в углу были свалены трупы; случайные перестрелки и изнасилования: виды военных преступлений, которые Борис Джонсон описывает как "в шаге от геноцида", теперь стали обычным явлением в Украине.

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