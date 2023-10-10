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Овечкин занял 34-е место в топ-100 игроков НХЛ по версии The Score

Овечкин занял 34-е место в топ-100 игроков НХЛ по версии The Score

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Вашингтон Кэпиталз" и сборной России Александр Овечкин занял 34-е место в рейтинге лучших игроков лиги на текущий период времени по версии портала The Score.

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