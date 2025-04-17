Эксперты назвали самый популярный способ кражи персональных данных в России

Как злоумышленники крадут данные граждан России и как этого избежать.Согласно исследованию холдинга "Информзащиты", в 77% случаев атак, связанных с кражей персональных данных граждан России, использовались стилеры — вредоносные программы для кражи конфиденциальной информации.
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