Как мужчина губит женщину

Позитив для оптимистовПолитикаКак мужчина губит женщину Подруга мечтательно закатила глаза: - Понимаешь? Так и сказал: "Я хочу жить на берегу моря и пить вино, любуясь закатом".Вернуться к статье51НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЗинаида АнтонцеваО нелюбви мужчин саночки возить знали все наши прабабки, поэтому вели себя соответственно.NatalyБольшинство из нас тщательно следят за чистотой своего дома. Регулярно моют полы, перебирают старые вещи и выбрасывают испортившиеся продукты из холодильника. Но при этом никогда не задумывались о том, что за чистотой психологического пространства тоже можно следить, выкидывая из него тех, кто отнимает твое время или делает твою жизнь хуже. Кого лучше держать от себя на физической и моральной дистанции? Кавалеры, оставленные про запас Одна подозрительно незамужняя девушка поддалась на уговоры друзей познакомить ее с «хорошим молодым человеком». В молодом человеке, действительно, не было ничего плохого, кроме того, что он был страшным занудой, и весь вечер рассказывал ей про системные блоки. Девушка постеснялась отказать кавалеру, тем более, что у нее никого не было на тот момент, а это – айтишник с отличными перспективами. Да и близкие настойчиво намекали на то, что «часики-то тикают». Поэтому она, мило улыбнувшись, сказала что-то вроде «еще увидимся как-нибудь», и впорхнула в подъезд. А через две недели девушка была приглашена на свадьбу. Там на нее во все глаза смотрел красивый, хорошо одетый и прекрасно воспитанный молодой человек, с которым ей очень хотелось познакомиться. Прекрасный принц даже пригласил ее на танец, но смущенно отошел в сторону, когда на горизонте появился оставленный зачем-то про запас «системный блок». Который, кстати, был уверен в том, что это уже его девушка. Токсичные люди, которые действуют нам во вред, но вежливо У другой моей коллеги, взрослой умной женщины с амбициями, завелся в соцсетях, предназначенных для работы, суровый критик. Он когда-то закончил тот же институт, что и женщина, но никогда не практиковал, а только завидовал и ругался. Однако в своих комментариях он писал не прямо грубости, а такие вежливые завуалированные наезды. Женщина почувствовала какой-то неприятный укол в душе, но формальных причин забанить недовольного у нее не было, он писал все очень вежливо, аргументировано и по делу. Она молчаливо сносила всю критику до тех пор, пока однажды у нее, разговорным языком выражаясь, не бомбануло. Тогда уселась за компьютер и почти час писала мужчине гневное письмо с аргументами и оправданиями. И в результате поняла, что пропустила очень важный звонок. Те, кто откровенно загрязняют наше пространство словами или действиями У одного интеллигентного мужчины рядом с участком стала появляться дама без определенного места жительства. Выглядела неопрятно, оставляла после себя мусор, грязно ругалась. Сначала она просила продукты, потом старые вещи, потом деньги. Появляться стала регулярно, и мужчина, со смешанным чувством отвращения и жалости, помогал ей. А через некоторое время, когда наступили холода, просто уехал с дачи, думая, что, по крайней мере, сделал доброе дело. А потом эту его дачу вскрыли, вынесли все более или менее ценное, что там было, да еще и жили в ней, устроив там свалку. Догадайтесь, кто это сделал. Люди, которые эксплуатируют нас, обещая пригодиться когда-нибудь потом Одна мама сына-школьника очень трепетно относилась к его учебе, стараясь поддерживать хорошие отношения с директором, другими родителями, учениками и учителями. Особенно она старалась угодить классной руководительнице, чем та активно пользовалась, намекая на особое отношение к ребенку и патронаж над ним. То по школьным делам маму пригласит, то по личным. А вот когда у сына мамы-наседочки все же случился конфликт с одним из учителей, то классная за него и не думала вступаться, чтобы не портить отношения с коллегой. В результате сын перешел в другую школу, а мама потеряла несколько сотен часов, потраченных впустую на бесполезные для нее поручения. Я ни в коем случае не хочу сказать, что людей, а тем более близких людей, нужно оценивать как вещи, только в соответствии с приносимой ими пользой. Но рассматривать свое психологическое пространство как пространство, которое только мы сами можем очистить от дурных эмоций, иногда бывает очень полезно. Сразу дышать становится легче.NatalyКомментарий скрытNatalyКомментарий скрытNatalyКомментарий скрытКомментировать
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