Общественник призвал к тщательной проверке гумгрузов для военных

МОСКВА, 10 февраля, ФедералПресс. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов высказал мнение, что люди, которые предоставляют гуманитарную помощь в рамках специальной военной операции, должны вызывать некоторое подозрение, а посылки должны тщательно проверятся.