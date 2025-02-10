Общественник призвал к тщательной проверке гумгрузов для военных

МОСКВА, 10 февраля, ФедералПресс. Председатель комиссии ОП РФ по вопросам суверенитета Владимир Рогов высказал мнение, что люди, которые предоставляют гуманитарную помощь в рамках специальной военной операции, должны вызывать некоторое подозрение, а посылки должны тщательно проверятся.
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