Эндокринолог Калинчев рассказал, чем полезен хлеб

И есть ли в нем антиоксиданты Некоторые диетологи утверждают, что в хлебе содержится большое количество антиоксидантов, помогающих в профилактике рака кишечника — якобы они образуются в процессе выпекания.
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