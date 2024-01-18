Военно-политиче...
НовостиБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Сысоев
    Зло, с юмором и иронией, все по делу. Жванецкий нервно курит на том свете. Я так не смеялся до слез, наверное, года три.США в водовороте ...
  • andrej tarawin
    Давно не читала таких остроумных и очень интересных статей. Респект Автору! Буду ждать продолженияСША в водовороте ...
  • анатолий панов
    "Я таких побаиваюсь",в самую точку.США в водовороте ...

Для ВМС США разрабатывается мобильная станция, позволяющая реализовать концепцию многодоменных операций

Для ВМС США разрабатывается мобильная станция, позволяющая реализовать концепцию многодоменных операций

Пентагон продолжает работать над своей доктриной сетецентрической войны. Как сообщает портал Army Recognition, корпорация Northrop Grumman разрабатывает в рамках контракта с ВМС США мобильную станцию для Корпуса морской пехоты, позволяющую реализовать концепцию многодоменных операций.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх