Для ВМС США разрабатывается мобильная станция, позволяющая реализовать концепцию многодоменных операций

Пентагон продолжает работать над своей доктриной сетецентрической войны. Как сообщает портал Army Recognition, корпорация Northrop Grumman разрабатывает в рамках контракта с ВМС США мобильную станцию для Корпуса морской пехоты, позволяющую реализовать концепцию многодоменных операций.