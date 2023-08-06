Мы пришли уничтожать убийц!

VG

Vasily Golov

Ленин передал Донбасс для разбавления класса крестьян классом рабочих.Возвращаем рабочих Донбасса к своим рабочим местам.Кто этого не хочет,того запишем в класс крестьян.Сталин передал контрибуцию от Румынии,Венгрии,как воющие на стороне Гитлера.Часть Германии Польше и Литве. Хрущев подарил Крым к 300-летию воссоединения с Россией.на самом деле присоединились области Германа Хмельницкого. 6 обл.Остальное было уже в составе Российской империи