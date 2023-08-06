Неспешный разговор

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Мы пришли уничтожать убийц!

Мы пришли уничтожать убийц!

 АК-86   Причины СВО детально разобраны, цели сформулированы. Для каждой группы приведены свои аргументы (политические, военные, религиозные, культурные и другие).

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Комментарии
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VG
Vasily Golov
Ленин передал Донбасс для разбавления класса крестьян классом рабочих.Возвращаем рабочих Донбасса к своим рабочим местам.Кто этого не хочет,того запишем в класс крестьян.Сталин передал контрибуцию от Румынии,Венгрии,как воющие на стороне Гитлера.Часть  Германии Польше и Литве. Хрущев подарил Крым к 300-летию воссоединения с Россией.на самом деле присоединились области Германа Хмельницкого. 6 обл.Остальное было уже в составе Российской империи
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20 час.
Александр Иноземцев
Автору: +1000000! 👍👍👍
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18 час.

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