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Москва представила доклад по климатической повестке городов России

Москва представила доклад по климатической повестке городов России

Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева представила результаты разработанного Москвой аналитического исследования «Климатическая повестка городов России» и онлайн-инструментарий для самодиагностики городов по реализации климатической повестки.

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