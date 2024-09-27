Москва представила доклад по климатической повестке городов России

Заместитель мэра Москвы, руководитель столичного департамента экономической политики и развития города Мария Багреева представила результаты разработанного Москвой аналитического исследования «Климатическая повестка городов России» и онлайн-инструментарий для самодиагностики городов по реализации климатической повестки.
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