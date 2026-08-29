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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Краснодар» выиграл первые 6 матчей в РПЛ и лидирует в таблице. Рекорд лиги у «Зенита» – 8 побед в сезоне-2014/15

« Краснодар » впервые в своей истории начал чемпионат России с шести побед. Команда Мурада Мусаева сегодня одолела « Ростов » в 6-м туре Альфа-Банк РПЛ – 1:0.

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