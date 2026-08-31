Гидрометцентр России предупредил о рисках циклонов на Дальнем Востоке

Юрий Симонов из Гидрометцентра России заявил, что развитие Эль-Ниньо в 2026 году увеличивает риск тропических циклонов на Дальнем Востоке.
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